Во время судебных прений мужчина признал свою вину и выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.

В Черниговской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации , сославшись на "совет матери".

Суд признал его виновным и получил три года оформления свободы, как говорится в приговоре Бобровицкого районного суда Черниговской области.

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе. После этого он получил повестку и должен был прибыть в центр территориального комплектования (ТЦК), но ушел от мобилизации. Сначала на суде он отрицал свою вину, объяснив, что на пути к хозяйству увидел военных, которые попросили его паспорт и доставили в ТЦК.

После осмотра врачами мужчина заключил о пригодности к службе. Военные сообщили, что он должен прибыть в ТЦК 9 июля в 5 утра, но он не выполнил это распоряжение, послушавшись совета матери, запретившей ему проходить службу.

Во время судебных прений мужчина признал свою вину и выразил желание служить в Вооруженных силах Украины. Однако суд, окончательно изучив дело, принял решение приговорить его по статье 336 Уголовного кодекса Украины к трем годам лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активно занимаются розыском военнообязанных лиц, нарушающих правила военного учета, особенно в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.