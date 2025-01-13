Розшук знімається лише після винесення постанови про адміністративну відповідальність, і це можливо лише за умови особистої присутності порушника.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) активно займаються розшуком військовозобов'язаних осіб, які порушують правила військового обліку, особливо в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Експерти компанії «INSEININ» пояснюють, що розшук не спрямований на кримінальне переслідування, а має на меті забезпечити присутність порушників у ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення та накладення штрафу.

Юридичною підставою для розшуку є порушення, передбачене статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Основні причини розшуку включають:

Відсутність на військовому обліку за місцем реєстрації чи роботи.

Ігнорування повістки, отриманої особисто, поштою або через роботодавця.

Ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Недостовірні або неповні військово-облікові дані.

Ухилення від взяття на військовий облік або призову.

Юристи пояснюють, що після порушення ТЦК звертається до поліції для адміністративного затримання порушника. Після затримання особу доставляють до районного ТЦК, де складають протокол і виносять постанову про накладення штрафу. Якщо немає підстав для відстрочки, порушника можуть направити на проходження ВЛК для подальшого призову.

Варто зазначити, що військовозобов'язані, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані за підприємствами, а особам, які перебувають за кордоном, буде відмовлено в оформленні паспортних документів.

Розшук знімається лише після винесення постанови про адміністративну відповідальність, і це можливо лише за умови особистої присутності порушника, адже дистанційне вирішення цього питання законодавством не передбачено.

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