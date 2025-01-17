В Украине длится отопительный сезон, и многим гражданам приходится использовать дрова для обогрева своих жилищ; однако перед тем, как запастись ими – важно знать, как правильно оформить покупку.

Чтобы приобрести дрова , нужно обратиться в ближайшее лесничество.

Как отмечают в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины, процесс начинается с подачи заявления на получение дров. После этого работник лесничества рассчитывает стоимость древесины и выдает справку по реквизитам для оплаты. Платеж можно произвести в любом почтовом или банковском отделении.

Когда денежные средства поступят на счет лесхоза, заявление проверяет бухгалтер, после чего выдается наряд на отпуск дров. Заявление подписывается уполномоченными лицами предприятия, такими, как директор или главный лесничий. Важно, что для получения дров нужно предоставить копии паспорта и идентификационного кода.

Согласно нормам, на одного человека можно получить до 17 кубометров дров. Это ориентировочное количество древесины, достаточное для обеспечения обогрева дома в течение зимы. Учитывая среднюю цену дров, которая составляет около 1 700 гривен за кубометр, такое количество обойдется более чем в 28 000 гривен.

Адвокат Святослав Лифтянник подчеркивает, что важно хранить все документы, подтверждающие покупку дров. Квитанции и другие документы могут быть полезны, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами. В случае проверки без подтверждающих документов могут возникнуть вопросы о законности владения древесиной.

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