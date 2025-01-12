Законодавство України передбачає покарання за умисне пошкодження дерев та кущів; проте українців цікавить, чи боятися штрафів при зрубування дерева на власному подвір'ї.

В Україні, в зимовий період, багато людей займаються заготівлею дров для опалення власних помешкань.

Як інформують у Бердичівській міській раді, якщо йдеться про присадибну ділянку, то її власник має право самостійно приймати рішення щодо видалення дерев. У цьому випадку дозвіл від органів місцевої влади не потрібен. Власник земельної ділянки може вільно вирішувати, яке дерево чи кущ потрібно зрубати, не звертаючись до жодних державних установ.

Проте є винятки, коли йдеться про дерева, що знаходяться на території багатоквартирних будинків. В такому випадку пиляти дерева не можна, оскільки прибудинкова територія не є приватною власністю, а належить громаді. Тому, навіть якщо це ваш будинок, піклування про дерева на прибудинковій території залишається в компетенції місцевих органів влади та житлово-комунальних підприємств.

У випадку, якщо земельна ділянка не приватизована, але на ній є будинок або господарські споруди, ситуація змінюється. Власник такої ділянки також має право на зрубування дерев. Тобто якщо у вас є приватна земельна ділянка, ви можете самостійно вирішувати питання про зрубування дерев без страху отримати штраф.

Раніше Politeka писала, що в Україні набирає чинності новий закон, що вводить кримінальну відповідальність за незаконне зберігання та обіг деревини; документ уже направлено на підпис президенту.

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