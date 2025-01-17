Узнайте, какой церковный праздник 18 января, а также о запретах и традициях этого дня.

18 января верующие будут праздновать по старому стилю Крещенский Сочельник - эту дату также называют Навечерие Богоявления или Голодная кутья.

Новая дата праздника сместилась после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь.

Крещенский Сочельник является праздничным вечером, раньше он выпадал на 18 января.

Наши предки называли Крещенский Сочельник "Голодная кутья", поэтому праздничный стол должен быть постным.

Раньше наши предки к этому времени заканчивали все новогодние гуляния и громкие развлечения.

В Крещенский сочельник старались успеть закончить все дела, связанные с уборкой.

Народное суеверие гласило о том, что накануне Крещения Господня активизируется нечистая сила.

В доме 18 января наши предки тщательно вычищали углы и окропляли их святой водой, издавна верили, что в пыльных углах могут притаиться черти.

Народные приметы 18 января не рекомендуют в этот день венчаться и справлять свадьбу, раньше верили, что брак будет недолгим.

Нельзя начинать новые дела и переезжать на новое место, потому что это неудачное время.

Старались в этот день не крестить мальчиков, из-за писка, что они начнут болеть, но Церковь не запрещает проводить таинство крещения.

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