14 января православный праздник отмечается в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский.

14 января по новому стилю церковь чтит память святых преподобных Отцов, убитых в Синае, и именины святой равноапостольной Нины.

Сегодня, 14 января, народный праздник Старый Новый год.

14 января – день памяти святого Василия Великого, который прославился как Вселенский учитель, который сам написал немало богословных трудов и создал правила монашества.

14 января можно пойти в храм или помолиться святой Нине дома.

У равноапостольной Нины просят избавить от бед и скорбей, вразумить врагов. Считается, что святая помогает во всех добрых начинаниях и делах.

14 января нужно навести в доме порядок, закончить начатые дела, можно стирать и рукодельничать, раньше говорили, чем больше сделаешь - тем богаче будешь.

Людям, у котррых есть домашние животные следует уделить им особое внимание: почистить хлев, клетки и щедро накормить.

Что нельзя делать 14 января:

ссориться с друзьями и близкими нельзя, потому что примирение будет длиться долго

не рекомендуется выносить мусор, ведь можете вынести свое счастье

стричь волосы, потому что это принесет неудачу.

Приметы на 14 января, наши предки смотрели, какой день:

если утром снег - всю зиму будет идти снег, а весна придет поздно;

ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада - ненастным, с востока - засушливым, а если с юга - теплым;

на Василия снег идет, значит, лето будет хорошим.

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