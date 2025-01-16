Юрист также отметил, что в последнее время возникло много судебных дел между заявителями и Министерством обороны из-за отказа от предоставления денежной помощи.

С началом войны перечень лиц, имеющих право на денежную помощь после гибели военнослужащего, претерпел изменения.

Теперь поддержка предоставляется новым категориям родственников погибших, рассказывает адвокат Дмитрий Йовдий в эфире Украинского Радио.

Согласно новому законодательству, которое вступает в силу с 29 марта 2024 года, к перечню лиц, которые могут претендовать на единовременную помощь, относят родителей, детей (не только несовершеннолетних, как это было раньше), гражданских партнеров, а также иждивенцев — нетрудоспособных членов семь погибшего, таких как брат, сестра, племянники, бабушки или дедушки, если они находились на его содержании.

По словам Йовдия, для того, чтобы иждивенцы могли получить помощь, нужно получить судебное решение, вступившее в законную силу, подтверждая их статус. Этот вопрос решается через судебный процесс.

Юрист также отметил, что в последнее время набирает обороты популярность судебных дел между заявителями и Министерством обороны из-за отказа от предоставления денежной помощи. Многие из этих споров касаются неправомерной трактовки закона Министерства обороны, в том числе в случаях, когда речь идет о совершеннолетних детях погибших военных. Судебные органы часто принимают решение о правоте заявителей, признавая, что достижение совершеннолетия не лишает детей статуса наследников погибшего отца или матери.

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