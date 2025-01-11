Зацікавившись пропозицією, жінка перейшла за посиланням, яке вело на сторонній сайт.

У Глухові Сумської області 50-річна жінка стала жертвою шахрайської схеми, втративши понад 55 тисяч гривень.

Поліція повідомила, що потерпіла отримала повідомлення в месенджері Viber, у якому йшлося про можливість отримати матеріальну допомогу від Президента України на суму 1000 гривень.

Зацікавившись пропозицією, жінка перейшла за посиланням, яке вело на сторонній сайт. У результаті вона розкрила свої банківські дані, що дало змогу зловмисникам перевести понад 55 тисяч гривень із її рахунку на свої картки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Водночас правоохоронці застерігають громадян від поспішних дій, наголошуючи, що подібні шахрайства часто трапляються під час пропозиції грошової допомоги, нібито від державних установ або благодійних організацій.

Поліція закликає бути обережними та перевіряти джерела інформації, якщо пропозиції надходять через соціальні мережі або від невідомих осіб.

Також Politeka писала про те, що у Києві пенсіонери стали жертвами шахраїв, які обманом видурювали великі суми грошей.

За інформацією, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у вироку суду йдеться про два випадки шахрайства.

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