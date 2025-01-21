Суд также отметил, что командование части допустило нарушение прав военнослужащих, не обеспечив надлежащих условий его службы после ранения.

Франковский районный суд Львова 24 декабря 2024 объявил приговор по делу военнослужащего, который неоднократно самовольно покинул воинскую часть.

Своими действиями обвиняемый объяснил тяжелым финансовым положением и невозможностью заработать деньги на жизнь, говорится в приговоре, обнародованном на платформе Opendatabot.

Мужчина впервые покинул часть 27 июня 2023, когда не вернулся после реабилитации. В последующие месяцы он еще трижды нарушал уставный порядок: в сентябре, октябре-декабре 2023 года, а также с декабря 2023 по октябрь 2024 года. За это время военнослужащий находился вне части без законных оснований.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся, что после ранения получил только 615 гривен в месяц, что катастрофически не хватало для нормальной жизни.

Решение суда

Судя по обстоятельствам дела, суд учел участие обвиняемого в боевых действиях, его искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием. Военнослужащему назначили минимальное наказание – пять лет лишения свободы. В то же время суд решил освободить мужчину из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

Суд также отметил, что командование части допустило нарушение прав военнослужащих, не обеспечив надлежащих условий его службы после ранения.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней. Если апелляции не будут поданы, решение вступит в силу 21 января 2025 года.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.