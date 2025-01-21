Франковский районный суд Львова 24 декабря 2024 объявил приговор по делу военнослужащего, который неоднократно самовольно покинул воинскую часть.
Своими действиями обвиняемый объяснил тяжелым финансовым положением и невозможностью заработать деньги на жизнь, говорится в приговоре, обнародованном на платформе Opendatabot.
Мужчина впервые покинул часть 27 июня 2023, когда не вернулся после реабилитации. В последующие месяцы он еще трижды нарушал уставный порядок: в сентябре, октябре-декабре 2023 года, а также с декабря 2023 по октябрь 2024 года. За это время военнослужащий находился вне части без законных оснований.
На суде мужчина признал свою вину и раскаялся, что после ранения получил только 615 гривен в месяц, что катастрофически не хватало для нормальной жизни.
Решение суда
Судя по обстоятельствам дела, суд учел участие обвиняемого в боевых действиях, его искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием. Военнослужащему назначили минимальное наказание – пять лет лишения свободы. В то же время суд решил освободить мужчину из-под стражи до вступления приговора в законную силу.
Суд также отметил, что командование части допустило нарушение прав военнослужащих, не обеспечив надлежащих условий его службы после ранения.
Приговор может быть оспорен в течение 30 дней. Если апелляции не будут поданы, решение вступит в силу 21 января 2025 года.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров
Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.