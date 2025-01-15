Так, эксперт рассказал о новой комбинированной атаке оккупантов по Украине, которая была направленна на энергообъекты.

Как связана массированная ракетная атака по Украине и удары по РФ рассказал пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Это была комбинированная атака, в основном направленная на наши энергообъекты, на западную часть Украины. Пытались, скорее всего, достать до газовых хранилищ, до перекачивающих станций — алаверды, если можно сказать, после ударов по нефтянке России", - говорит Свитан.

По словам Свитана, по Саратову был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу и повторный удар по базе "Кристалл" в Энгельсе, где сотни тысяч тонн авиационного керосина.

"Если до него достать (я думаю, сейчас наши спецслужбы работают), если достать до этого подземного хранилища авиационного керосина, то там «полетает» весь Энгельс. Не только летчики, а весь город летать будет, если его подорвать", - считает Свитан.

Также эксперт добавил, что массированный удар, который был нанесен по Энгельсу и не дал возможности с него взлетать самолетами, потому они в основном работали с Саваслейки, с Оленьи.

"Значит, в ближайшее время будут отрабатывать и оттуда. Надо быть предельно внимательным. Это может быть не единичная атака, еще может быть в ближайшее время повторная", - предупредил Свитан.

Источник: Radio NV.

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