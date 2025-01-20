Украинцы могут ожидать постепенного потепления , ведь с 20 января температура в стране начнет повышаться.

Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для НВ.

По словам синоптикини, морозы отступят уже с 16 января. Ночью температура будет колебаться в пределах +1°-4°, а днем ​​будет достигать от -3° до +3°. До конца января ожидается дальнейшее потепление, которое, вероятно, продолжится и в феврале.

"Неделя будет достаточно спокойной, без резких перепадов. Однако все тенденции к повышению температуры: если в начале недели будет около -3°, то в конце чаще фиксируется значение до +3°", - отметила Наталья Птуха.

Согласно прогнозу, в конце января и начале февраля столбики термометров увеличатся, показывая -5°…+5°. Ранее синоптикиня также подчеркнула, что морозы постепенно слабеют.

В текущую рабочую неделю температура днем ​​будет держаться в пределах -3°…+3°. Лишь в ночь на четверг мороз ослабеет. Осадки куются глаза в среду, 15 января, преимущественно в западных, северных и центральных областях. 16-18 января будет господствовать зона повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет ясной.

На следующей неделе температура будет увеличиваться еще больше, а воздух прогреется до +5°.

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