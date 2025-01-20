Информация появилась год назад и снова начала набирать популярность, сопровождаясь эмоциональными призывами.

В соцсетях снова распространяется фейк об опасности бесплатных поездок для украинских военных через BlaBlaCar.

Об этом сообщает информационный проект ОО "Институт развития региональной печати".

Авторы сообщают, что водители, якобы, предлагают помощь, меняют маршрут и везут пассажиров в российский плен. Однако ни одного подтвержденного случая похищения из-за этого сервиса не было.

Эта информация появилась год назад и снова стала набирать популярность. Часто она сопровождается эмоциональными призывами: «Предупредите всех! Не игнорируйте!». Подобные посты, активно распространяющиеся, вызывают панику среди людей. Одно из таких сообщений было распространено более 16 тысяч раз.

Эксперты, в частности ОО "Институт развития региональной прессы", выяснили, что этот фейк выдуман. Вот почему:

Отсутствие подтвержденных фактов : официальные органы не сообщили о таких инцидентах, и все заявления базируются на неподтвержденных сообщениях.

Нет прямого сообщения с Россией : пересечение украинских блокпостов без документов невозможно.

Безопасность BlaBlaCar : сервис позволяет отслеживать маршрут через GPS и проверять рейтинг водителей.

Фейк, распространяющийся через соцсети, преследует цель сеяния паники и подрыв доверия к волонтерам и сервисам. Это может осложнить эвакуацию людей из прифронтовой зоны.

Как избежать распространения фейков:

Проверяйте источники информации.

Ищите подтверждение в СМИ и официальных каналах.

Не распространяйте непроверенную информацию.

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