Процедура получения выписки предусматривает подачу запроса в Управление по вопросам пропавших без вести, подчиняющихся Секретариату Уполномоченного по вопросам таких лиц.

Кабинет Министров Украины принял важное постановление, разрешающее родственникам лиц, пропавших без вести при особых нуждах, получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ранее эта категория граждан не могла быть наделена таким правом из-за юридических неопределенностей. Правительственная инициатива, поддержанная Министерством внутренних дел, позвала устранить эти препятствия, сообщила пресс-служба ведомства.

К этому времени, чтобы получить отсрочку, родственники пропавших без вести военных были вынуждены обращаться в суд для официального признания лица безвестно пропавшим. Однако законодательство не предоставляло четкой процедуры для такого признания, что усложняло процесс. Теперь, чтобы оформить отсрочку, достаточно получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых нуждах.

Процедура получения выписки предусматривает подачу запроса в Управление по вопросам пропавших без вести, подчиняющихся Секретариату Уполномоченного по вопросам таких лиц. Запрос должен предоставить информацию о лице, пропавшем без вести, а также подтверждение о родственной связи с заявителем. Дополнительно необходимо отправить копии документов, подтверждающих личность и родственные отношения.

Запросы можно подать по почте или по электронной почте по адресу: ул. Богомольца, 10, г. Киев, 01601 или pgmia @mvs.gov.ua . Подробности о процессе доступны по соответствующим ссылкам .

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