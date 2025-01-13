Цей набір документів підтвердить факт утримання неповнолітніх дітей та забезпечить право на відстрочку від мобілізації.

Чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації, навіть якщо ці діти народжені в різних шлюбах або поза шлюбом.

Однак для підтвердження цього права їм необхідно додати додаткові документи, розповідає адвокат Юрій Айвазянна порталі "Юристи.UA".

Він пояснив, що відстрочка поширюється не тільки на батьків, які мають трьох дітей в одному шлюбі, а й на тих, чиї діти народжені в різних шлюбах або взагалі поза шлюбом. Проте для оформлення відстрочки таким батькам необхідно надати докази утримання дітей.

Серед документів – копії свідоцтв про народження дітей, рішення суду про розірвання попереднього шлюбу, актуальне свідоцтво про шлюб та рішення суду або договір про виплату аліментів. Цей набір документів підтвердить факт утримання неповнолітніх дітей та забезпечить право на відстрочку від мобілізації.

Також Politeka писала про те, що в Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та підлягають мобілізації, але для певних категорій осіб існує можливість отримати відстрочку, однак чи можна це зробити без наявності військового квитка?

Юристка Неля Романенко дала відповідь на це питання, роз'яснивши нюанси цього процесу, передає b2bconsult.

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