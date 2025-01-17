Температура в Украине будет варьироваться от 5 градусов тепла до 5 градусов мороза до конца сезона.

Такие прогнозы на ближайшие месяцы предоставила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для издания НВ.

По ее словам, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков. Однако уже после 15 января его влияние должно было ослабнуть и на территорию страны начнут заходить атмосферные фронты, которые принесут снег. Небольшие снегопады ожидаются в западных, а также отдельных районах севера и центра. В ночь на 17 января снег с дождем накроет и восток страны, а позже – юг и центр.

Температурный фон значительно снижается, однако после 17 января холода отступят, а ночью температура будет колебаться от +1 до -4 градусов.

«На протяжении почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление», — отметила Птуха.

По ее прогнозу такая погода останется до конца зимы с температурой в пределах от -5 до +5 градусов.

Также Politeka писала о том, что 17 января ожидается всеобщее потепление. На востоке возможен снег с переходом в дождь, кое-где образуется гололедица. Температура ночью -4… +1 °C, днем ​​- +2… +7 °C. В Карпатах температура остается около 0 °C.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.