На завершення тижня більшість регіонів України опиниться під впливом вологих повітряних мас, що принесуть мокрий сніг із дощем.

На початку тижня в Україні очікується різке похолодання, викликане антициклоном Beate, однак вже у другій половині тижня західні повітряні маси принесуть потепління та відлигу.

Про це інформує Meteoprog.

Вівторок, 14 січня

Під впливом антициклону встановиться суха погода, однак на дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря вночі становить -3…-8 °C, в Карпатах очікується -12…-17 °C, а в гірських котловинах — до -20 °C. Вдень прогнозується -3…+2 °C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Середа, 15 січня

Західні та північні області опиняться під впливом снігових циклів, які приносять сніг та мокрий сніг. В решті регіонів буде сухо. Можливі туман і паморозь, на дорогах — ожеледиця. Температура повітря вночі -2…-7 °C, у Карпатах — до -13 °C. Вдень очі -2…+3 °C.

Четвер, 16 січня

Невеликий сніг можливий у західних і східних регіонах, тоді як у центральній і південній частинах країни опадів не прогнозується. Температура вночі 0…-5 °C, у Карпатах — до -10 °C. Вдень термометри покажуть -1…+4 °C.

П'ятниця, 17 січня

Очікується загальне потепління. На сході можливий сніг із переходом у дощ, подекуди утвориться ожеледь. Температура вночі -4…+1 °C, вдень — +2…+7 °C. У Карпатах температура залишатиметься близько 0 °C.

Субота, 18 січня

День мине без значних опадів. Лише на півночі можливий мокрий сніг із дощем. Температура вночі -2…+3 °C, вдень — +2…+7 °C.

Неділя, 19 січня

На завершення тижня більшість регіонів України опиниться під впливом вологих повітряних мас, що принесуть мокрий сніг із дощем. Подекуди утвориться туман, можливе налипання мокрого снігу. Водночас у західних очікується суха погода. Температура вночі — -3…+2 °C, вдень — -1…+4 °C.

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