Узнайте, какой праздник 20 января в церковном календаре, главные традиции этого дня и запреты.

20 января в церковном календаре – день памяти святого Евфимия Великого.

20 января (2 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Евфимия Великого.

20 января в церкви почитают память преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

Праздник 20 января по старому стилю - Собор Иоанна Предтечи.

20 января на день святого Евфимия важно сходить в церковь или помолиться дома.

У святого просят излечить душу и тело от недугов, помощи в принятии сложных решений, укреплении веры.

В старину 20 января обязательно выпекали хлеб, ведь считалось, что он принесет удачу.

Еесли съесть горячий кусочек свежеиспеченного хлеба - болезни обойдут стороной.

Что нельзя делать 20 января:

20 января следует быть особо осторожными с острыми предметами, раньше верили, если порежешься - кто-то из близких заболеет.

Нельзя поднимать с земли мелочь - это к нищете, нужно опасаться что-либо потерять, иначе весь год будут финансовые трудности.

Приметы на 20 января:

Если погода 20 января стоит ясная и холодная - к засушливому лету, ветер с юга - значит лето будет холодным.

Снег в этот день - будет идти до Масленицы, очень яркое солнце 20 января - весна будет ранней.

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