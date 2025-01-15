Масленицу по традиции празднуют в последнюю неделю перед Пасхальным постом.

Праздник Масленицы связывают с Пасхой и с приходом христианства на украинские земли.

В период Масленицы верующие готовятся к посту.

Блюда и выпечку на Масленицу готовят именно с творогом, яйцами и маслом.

Традиционными блюдами на Масленицу издавна были блины и вареники, их хорошо поливали маслом, поэтому название праздника – Масляна или Масленица.

Приготовление блинов — главный атрибут Масленицы., они символизируют солнце, которое постепенно начинает разогревать землю после холодной зимы.

На Масленицу устраивают народные танцы, пение, катание на санках, игры и соревнования.

В некоторых областях Украины происходят обряды сжигания чучела - это символизирует прощание с холодом и злым духом зимы.

Праздник Масленицы традиционно отмечается в течение последней недели перед Великим постом, даты его празднования варьируются в зависимости от календаря, по которому производятся расчеты.

Для прихожан Православной Церкви Украины (ПЦУ), нужно знать, когда отмечать Масленицу по новоюлианскому календарю в 2025 году.

Когда начинается Масленица 2025?

В этом году Масленица попадает на неделю с 24 февраля по 2 марта.

Праздник Масленицы длится 7 дней, а потом начинается самый строгий и длинный пост года.

Период зависит от даты Пасхи, поэтому имеет переходные даты.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом