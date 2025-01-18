Отсрочка от призыва будет теперь недоступна для некоторых категорий граждан, а также существуют условия, при которых уже предоставленную отсрочку могут отменить.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации в 2025 году не предоставляется ряду категорий лиц.

Отсрочку больше не получат: студенты, обучающиеся на заочной или вечерней формах, а также получающие второе высшее образование; родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей, но не платящие алименты; лица, чьи жены имеют 3-ю группу инвалидности (за исключением частных случаев, когда отсрочка может быть предоставлена).

Также к ним относятся ухаживающие за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие родственники; одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) способна заботиться о них (не находится в заключении, не пропала без вести и т.п.); лица, ранее признанные ограниченно пригодными для службы, но после повторной медкомиссии стали пригодными к мобилизации.

Также есть изменения для работников предприятий Минобороны: если они не были забронированы работодателем, отсрочка им не предоставляется. Кроме того, работникам критически важных предприятий могут отменить отсрочку даже если они были забронированы.

Отдельно важно отметить, что отсрочка может быть аннулирована, если военнообязанный не выполняет свои обязательства по уходу за близкими, а также в случае, когда для получения отсрочки была подана заведомо ложная информация.

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