Однако определенные обстоятельства могут привести к лишению права на наследство.
Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины , одним из главных критериев для возможности получения наследства является надлежащая забота о наследодателе. Если суд признает, что наследник ненадлежаще заботился о человеке, нуждающемся в помощи по болезни или инвалидности, его могут лишить права на имущество.
Основными основаниями для лишения права на наследство, кроме ненадлежащего попечения, являются:
Умышленные преступления. Человек, умышленно лишивший жизни наследодателя или другого потенциального наследника, лишается права на наследство. То же самое касается попытки воспрепятствовать составлению или изменению завещания.
Проблемы с родительскими правами. Родители, лишенные родительских прав до момента открытия наследства, также лишаются права на наследство.
Неверные браки. Если брак между наследодателем и вторыми супругами был признан недействительным судом, это может лишить вторых супругов права на наследство после смерти.
Важно знать, что перечисленные основания распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный ответ.
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