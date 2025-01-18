Наследниками, первыми претендующими на имущество того или иного лица, всегда выступают дети; в то же время, если наследство предоставляется нескольким детям - его обязательно разделяют поровну.

Однако определенные обстоятельства могут привести к лишению права на наследство.

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины , одним из главных критериев для возможности получения наследства является надлежащая забота о наследодателе. Если суд признает, что наследник ненадлежаще заботился о человеке, нуждающемся в помощи по болезни или инвалидности, его могут лишить права на имущество.

Основными основаниями для лишения права на наследство, кроме ненадлежащего попечения, являются:

Умышленные преступления. Человек, умышленно лишивший жизни наследодателя или другого потенциального наследника, лишается права на наследство. То же самое касается попытки воспрепятствовать составлению или изменению завещания.

Проблемы с родительскими правами. Родители, лишенные родительских прав до момента открытия наследства, также лишаются права на наследство.

Неверные браки. Если брак между наследодателем и вторыми супругами был признан недействительным судом, это может лишить вторых супругов права на наследство после смерти.

Важно знать, что перечисленные основания распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный ответ.

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