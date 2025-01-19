Пограничники Подольского отряда задержали трех жителей Киева, пытавшихся незаконно попасть в непризнанное Приднестровье.

Об инциденте сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Чтобы избежать разоблачения, они надели камуфляжную форму, тактические перчатки и берцы, надеясь, что это поможет им слиться с местностью.

Попытка побега и задержание

Нарушителей обнаружили с помощью дрона. Когда пограничники приблизились, мужчины начали убегать, игнорируя просьбу остановиться. Для их содержания военнослужащие обязаны были произвести несколько упреждающих выстрелов в воздух.

Как выяснилось, идея использования камуфляжной экипировки принадлежала организатору их бегства. Он убедил мужчин, что так они будут менее заметными. За свои «консультации» и маршрутные инструкции делец получил от каждого по 4 тысячи долларов, которые перевели на его криптогаманец.

Правовые последствия

На киевлян составлены протоколы по двум административным статьям: попытка незаконного пересечения границы и злостное неповиновение представителям Госпогранслужбы. Санкции за эти нарушения предусматривают штраф в размере 1,7 тыс. до 5,1 тыс. гривен или административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Материалы дел уже переданы в суд, который будет определять дальнейшую судьбу задержанных.

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