Один із прикордонників, за словами прокурора, отримав понад 3 тисячі доларів за видачу військовозобов'язаним спеціальних карток.

В Одеській області військовослужбовці допомагали своїм родичам незаконно перетинати кордон.

Про це в інтерв'ю радіо "Бриз" говорить керівник Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Єгор Швидкий.

Високопосадовці в оборонних структурах використовують своє службове становище, щоб допомогти близьким людям призовного віку виїхати за межі України. Наразі прокуратура займається розслідуванням сімох таких справ.

Протягом 2024 року відкрито понад двадцять кримінальних проваджень щодо переправлення військовозобов'язаних за кордон за хабарі. Словом, з них понад п’ятнадцять випадків стосуються представників військових формувань, зокрема співробітників Державної прикордонної служби та центрів комплектування.

Один із прикордонників, за словами прокурора, отримав понад 3 тисячі доларів за видачу військовозобов'язаним спеціальних карток, які дозволили безперешкодно перетинати контрольні пункти.

Крім того, протягом року було складено 23 протоколи щодо порушення конфлікту інтересів. Це стосувалося випадків, коли співробітники Держприкордонслужби пропускали своїх родичів за кордон, порушуючи правила перевірки осіб і надаючи дозволи на виїзд тим, хто за умов воєнного стану не мав на це права.

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