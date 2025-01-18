Адвокат Ростислав Кравец привел пример инцидента в Вышгороде на Киевщине, где правоохранители пытались насильно вытащить водителя из автомобиля, применяя перечный баллончик.

В Украине представители Вооруженных сил или других военных формирований не имеют права совершать насилие в отношении гражданских граждан.

Об этом в комментариях для Телеграфа рассказывает адвокат Ростислав Кравец.

Если такие случаи все же случаются, то следует документировать их, чтобы иметь доказательства для дальнейшего рассмотрения.

Как действовать в случае избиения

«Если рядом есть полицейский, я всегда советую потребовать, чтобы он включил бодикамеру», — подчеркнул юрист.

По словам адвоката, наличие видеозаписи с бодикамеры позволит избежать споров о законности съемки. В случае конфликта адвокат может официально запросить эту запись как доказательство по делу.

В то же время, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вообще не имеют права касаться лица или контактировать с гражданскими без надлежащих оснований. Портной привел пример инцидента в Вышгороде на Киевщине, где правоохранители пытались насильно вытащить водителя из автомобиля, применяя перечный баллончик.

Когда закон на вашей стороне

Юрист также уточнил: если кто-нибудь будет пытаться снимать военных без их согласия, это может считаться нарушением. Однако в случае физического насилия или других незаконных действий необходимо иметь доказательства, ведь без них обращение к стражам порядка может остаться безрезультатным.

Последние новости Украины:

Мужчина не явился в военкомат из-за запрета матери: суд его наказал

Штраф в десять раз меньше взятки: на Львовщине "наказали" поставщика Миноборони

Раненый боец ​​борется за увольнение из армии: командование игнорирует решение суда