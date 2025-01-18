Оттепель будет продолжаться, хотя зима еще может напомнить о себе внезапными морозами или снегопадами.

После задержавшихся лишь на несколько дней непродолжительных морозов в страну возвращается весеннее тепло, в то же время зима еще не спешит окончательно отступать.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в выходные 18-19 января в Украине ожидается смешанная погода, с короткими осадками и колебаниями температуры. Рассказываем подробнее о погодных условиях в разных регионах.

Прогноз на субботу, 18 января

В субботу в отдельных областях страны существенных осадков не ожидается. Еще днем ​​и вечером в северных и северо-восточных регионах возможен небольшой мокрый снег, местами с дождем. Ожидается северо-западный ветер скоростью 9–14 м/с, в Закарпатье он будет более спокойным – 1–6 м/с.

Температура воздуха будет колебаться: ночью от -2°C до +3°C, днем ​​от +2°C до +7°C.

Прогноз на воскресенье, 19 января

В воскресенье осадки в виде мокрого снега и дождя возможны в регионах, кроме западных областей. Иногда туман и слабое налипание мокрого снега. Ветер меняется на северный и немного утихнет - 7-12 м/с.

Температура ночью -3°C…+2°C, днем ​​будет колебаться от -1°C до +4°C.

Что ждать дальше?

По словам синоптика, такое потепление обусловлено активизацией западного переноса воздушных масс из северной части Атлантики. Оттепель будет продолжаться, хотя зима еще может напомнить о себе внезапными морозами или снегопадами.

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