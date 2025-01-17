Наразі територію України покриває антициклон, що забезпечує сонячну та морозну погоду без опадів.

Температура в Україні буде варіюватися в межах від 5 градусів тепла до 5 градусів морозу до кінця сезону.

Такі прогнози на найближчі місяці надала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі для видання НВ.

За її словами, наразі територію України покриває антициклон, що забезпечує сонячну та морозну погоду без опадів. Проте вже після 15 січня його вплив мав ослабнути і і на територію країни почнуть заходити атмосферні фронти, які принесуть сніг. Невеликі снігопади очікуються в західних, а також в окремих районах півночі та центру. В ніч на 17 січня сніг з дощем накриє й схід країни, а пізніше — південь і центр.

Температурний фон значно знижується, однак після 17 січня холоди відступлять, а вночі температура коливатиметься від +1 до −4 градусів.

«Протягом майже всього тижня денна температура коливатиметься від -3 до +3 градусів, а з 20 січня ми спостерігаємо потепління», — зазначила Птуха.

За її прогнозом така погода залишиться до кінця зими, з температурою в межах від -5 до +5 градусів.

Також Politeka писала про те, що 17 січня очікується загальне потепління. На сході можливий сніг із переходом у дощ, подекуди утвориться ожеледь. Температура вночі -4…+1 °C, вдень — +2…+7 °C. У Карпатах температура залишатиметься близько 0 °C.

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