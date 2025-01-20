По словам астролога, если смотреть на статистику, год Змеи часто был периодом трагических событий для РФ.

Такой мыслью поделился известный астролог Влад Росс.

По его словам, март и 5.05.2025 могут стать решающими в войне России против Украины.

"Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", – прогнозирует Влад Росс.

Влад Росс сообщил, что изменения не исключены и в марте, по статистике, год Змеи часто был периодом бурных, порой трагических событий для России.

"Работает цикл Юпитера. Каждые 12 лет он в зодиакальном знаке Близнецов. Это несет смерть и разрушение, разрушение для империи", - говорит астролог.

По словам астролога Влада Росса, не исключается, что горячая фаза войны может завершиться около 5.05.25, раньше или позже.

"А мирные договоренности могут быть подписаны осенью. Июль, август, сентябрь – появится больше шансов. А теперь будет возможность прекратить огонь, не исключается, что ситуация будет напоминать АТО", – прогнозирует астролог.

Источник: tsn .

Ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, когда следует ожидать следующего массированного воздушного удара России по Украине.

Своим мнением поделился военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, есть признаки подготовки окупантов к воздушной атаке, но это не означает, что они обязательно состоятся.

Гетман добавил, что России нужен месяц где-то между атаками для того, чтобы сделать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

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