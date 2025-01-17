Експерт назвав дату, коли окупанти можуть знову масово атакувати Україну.

Ворожа армія завдала ракетного удару по Україні вранці 15 січня, але існує можливість повторної хвилі атак.

Такою думкою поділився експерт із авіації Валерій Романенко.

"На мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, а може 21 січня, росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований ...", - повідомив Романенко.

За словами Романенка, окупанти звикли максимально використати можливості для обстрілів.

"Якщо подивитися на звички росіян, то вони спробують завдати щось для того, щоб якщо відбудуться якісь переговори між новим лідером США та Путіним, щоб у останнього були якісь аргументи. Перед їхньою зустріччю чи телефонною розмовою", - вважає експерт.

Минулу атаку, 15 січня, Романенко називає експромтом - "через масовані нальоти українських безпілотників на військові об'єкти та об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ".

Джерело: РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, коли варто чекати наступного масованого повітряного удару росії по Україні.

Своєю думкою поділився військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, є ознаки підготовки окупантів до повітряної атаки, але це не означає, що вони обов'язково відбудуться.

Гетьман додав, що Росії потрібен місяць десь між атаками для того, щоб зробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

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