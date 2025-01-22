Женщина оставила в зале суда пакет с большой суммой денег в долларах и бутылкой алкоголя.

В Одесской области женщина пыталась передать взятку судье, однако считала это просто «подарком».

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета" .

Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с просьбой начать расследование инцидента, произошедшего в Одесском окружном административном суде.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Женщина, незнакомая судьи, вошла в зал судебных заседаний, где проводил слушания судья Иванов. Она поинтересовалась местопребыванием судьи и уточнила, как продвигается дело Вячеслава Д., который оспаривал заключение военно-врачебной комиссии. Позже она оставила в зале суда пакет с большой суммой денег в долларах и бутылкой алкоголя. Секретарь суда отказалась передать пакет и женщина забрала его обратно.

Судья Иванов трактовал этот случай как попытку повлиять на результат судебного процесса и немедленно обратился к стражам порядка, также заявив о самоотводе. По факту вмешательства в деятельность судьи полиция возбудила уголовное дело по статье 376 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.