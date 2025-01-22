В Харьковской области суд рассмотрел дело военнослужащего, который во время отражения атаки вражеского беспилотника произвел несколько выстрелов в сторону другого бойца, не находившегося в свое время на своем посту.

Об этом говорится в материалах дела в Едином государственном реестре судебных решений .

Обстоятельства дела

Как стало известно во время судебного разбирательства, военный вместе с сослуживцами выполнял боевое дежурство. Во время его прохождения бойцы заметили в небе вражеский БПЛА и начали открывать огонь. В этот момент обвиняемый отметил, что один из его собратьев отсутствует на своем посту.

Во время ссоры, возникшей из-за отсутствия товарища на позиции, военный открыл огонь по нему, произведя три-четыре выстрела. В результате пострадавший получил тяжелое ранение.

Позиция суда

Суд квалифицировал действия обвиняемого как причинение тяжких телесных повреждений. В то же время, пострадавший и его адвокат не явились на заседание, несмотря на надлежащее предупреждение.

Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор – два года лишения свободы. Однако наказание было заменено на год условного срока.

Приговор не подлежит обжалованию, учитывая, что фактические обстоятельства дела не были обжалованы в суде первой инстанции.

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