В столичном торговом центре женщина решила проверить оперативность работы скорой помощи , сымитив внезапное ухудшение здоровья.

Об этом инциденте сообщила патрульная полиция Киева.

По информации правоохранителей, гражданка позвонила по телефону на спецлинию 112, заявив, что ей стало плохо в одном из ТРЦ Соломенского района. По вызову оперативно прибыла бригада медиков, однако вместо пациентки, нуждающейся в помощи, они увидели женщину, которая объяснила, что вызов был ошибочным. Она признала, что специально инсценировала ситуацию, чтобы проверить, насколько быстро приедет скорая помощь.

Медики, поняв, что их время потрачено впустую, вызвали полицию. Патрульные составили на женщину постановление по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (заведомо ложный вызов специальных служб). За свои действия киевлянка теперь вынуждена заплатить штраф в размере 3400 гривен.

В патрульной полиции подчеркнули, что такие действия являются серьезным нарушением.

"Полицейские, спасатели и медики реагируют на каждое сообщение как реальную угрозу. И пока они тратят время на ложные вызовы, кто-то другой может остаться без необходимой помощи", — подчеркнули в сообщении.

Также Politeka писала о том, что в Одесской области посетитель магазина избил охранника, потому что не хотел стоять в очереди.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.