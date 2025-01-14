Медики діагностували в нього черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи кількох кісток черепа.

В Ізмаїлі Одеської області конфлікт у супермаркеті завершився серйозними травмами для охоронця магазину.

Як повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області, цей інцидент відбувся 30 грудня.

Причиною конфлікту стало бажання одного з покупців пройти до каси без чекання своєї черги.

Охоронець спробував зробити зауваження чоловіку, який відмовився дотримуватися черги. У відповідь покупець вдарив працівника магазину кулаком в обличчя. Від удару охоронець впав і знепритомнів.

Важкі травми

Потерпілого терміново доправили до лікарні. Медики діагностували в нього черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи кількох кісток черепа.

Нападник під арештом

Касирка магазину викликала поліцію, яка швидко встановила особу нападника. Через годину його затримали на іншому кінці міста. Як з'ясувалося, чоловік уже мав проблеми із законом і раніше сплачував штраф за легкі тілесні ушкодження.

Цей разу зловмиснику загрожує значно суворіше покарання — за статтею, яку інкримінують, йому може світити до восьми років позбавлення волі. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліція продовжує розслідування, а щодо стану потерпілого, то він залишається стабільно важким.

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