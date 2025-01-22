В среду, 22 января, Украину накроет неблагоприятная погода, а именно дожди с мокрым снегом и сильные порывы ветра; кроме того, температура в некоторых регионах может снизиться.

Украинцам следует ожидать ухудшения погоды с завтрашнего дня.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что в некоторых регионах страны температура может снизиться, а ветер — стать порывистым.

В столице 22 января ожидается облачная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +3 °C, а ночью снизится до 0 °C. Во второй половине дня и вечером возможны дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, порывистый, что также придаст дискомфорт горожанам.

По всей Украине температура в среду будет умеренной, температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 °C. Однако на юге страны будет значительно теплее +3 до +7 °C. В восточных областях температура снизится до -1 °C, а осадков не ожидается.

На западе, севере и центре страны возможны дожди с мокрым снегом, а на юге и востоке погода будет более сухой. Однако на востоке страны синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15–20 м/с. Однако, есть и хорошая новость, говорит синоптик: уже с пятницы, 24 января, в Украине ожидается незначительное потепление.

Ранее Politeka также писала , что середина января удивляет украинцев аномально теплой погодой, и следующая рабочая неделя обещает быть стабильно теплой и в основном сухой. Неделя начнется сухой погодой по всей стране. Ночная температура местами опускается ниже нуля.

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