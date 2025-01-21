Середина січня дивує українців аномально теплою погодою, і наступний робочий тиждень обіцяє бути стабільно теплим і здебільшого сухим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укргідрометцентру".
Понеділок, 20 січня
Тиждень розпочнеться сухою погодою по всій країні. Нічна температура місцями опускатиметься нижче нуля:
у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях – до -4°C;
на сході (Харківська, Сумська, Полтавська області) – до -3°C;
у Львівській, Рівненській та частково Миколаївській областях – до -2°C.
Утім, у деяких регіонах нічна температура залишиться плюсовою. Вдень по всій країні очікується від +4°C до +9°C, зокрема:
у Миколаївській та Одеській областях – до +9°C;
у Криму та Херсонській області – до +7°C;
у Києві вдень прогнозують +3...+5°C.
Вівторок, 21 січня
Погода у вівторок буде схожою, але ще теплішою. Нічні температури піднімуться до -1...+1°C у більшості областей. Лише подекуди очікується до -2°C, наприклад, у Кіровоградській області.
Удень стовпчики термометрів у південних та західних областях покажуть +8...+9°C, а на решті території – в межах +4...+6°C. У столиці денна температура становитиме +3...+5°C.
Середа, 22 січня
Середа залишиться сухою. Нічні температури варіюватимуться в межах -1...+1°C, хоча у Донецькій та Луганській областях можливі незначні заморозки до -2°C.
Удень найтепліше буде на півдні та в Запорізькій області – до +7°C. У центральних і східних регіонах очікується +5...+6°C, у більшості інших областей – до +4°C.
Четвер, 23 січня
У четвер збережеться переважно суха погода. Опади можливі лише в Криму. Нічні температури не зміняться – від -1 до +1°C, а на півдні та сході – до +4°C.
Денна температура в більшості областей підніметься до +5°C, у південних регіонах, на Прикарпатті та в Чернівецькій області – до +7°C.
П'ятниця, 24 січня
Кінець робочого тижня принесе дощі майже по всій країні. Нічна температура коливатиметься в межах -1...+1°C, вдень – від +4°C до +8°C, найтепліше буде у Криму.
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