Кінець робочого тижня принесе дощі майже по всій країні.

Середина січня дивує українців аномально теплою погодою, і наступний робочий тиждень обіцяє бути стабільно теплим і здебільшого сухим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укргідрометцентру".

Понеділок, 20 січня

Тиждень розпочнеться сухою погодою по всій країні. Нічна температура місцями опускатиметься нижче нуля:

у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях – до -4°C;

на сході (Харківська, Сумська, Полтавська області) – до -3°C;

у Львівській, Рівненській та частково Миколаївській областях – до -2°C.

Утім, у деяких регіонах нічна температура залишиться плюсовою. Вдень по всій країні очікується від +4°C до +9°C, зокрема:

у Миколаївській та Одеській областях – до +9°C;

у Криму та Херсонській області – до +7°C;

у Києві вдень прогнозують +3...+5°C.

Вівторок, 21 січня

Погода у вівторок буде схожою, але ще теплішою. Нічні температури піднімуться до -1...+1°C у більшості областей. Лише подекуди очікується до -2°C, наприклад, у Кіровоградській області.

Удень стовпчики термометрів у південних та західних областях покажуть +8...+9°C, а на решті території – в межах +4...+6°C. У столиці денна температура становитиме +3...+5°C.

Середа, 22 січня

Середа залишиться сухою. Нічні температури варіюватимуться в межах -1...+1°C, хоча у Донецькій та Луганській областях можливі незначні заморозки до -2°C.

Удень найтепліше буде на півдні та в Запорізькій області – до +7°C. У центральних і східних регіонах очікується +5...+6°C, у більшості інших областей – до +4°C.

Четвер, 23 січня

У четвер збережеться переважно суха погода. Опади можливі лише в Криму. Нічні температури не зміняться – від -1 до +1°C, а на півдні та сході – до +4°C.

Денна температура в більшості областей підніметься до +5°C, у південних регіонах, на Прикарпатті та в Чернівецькій області – до +7°C.

П'ятниця, 24 січня

Кінець робочого тижня принесе дощі майже по всій країні. Нічна температура коливатиметься в межах -1...+1°C, вдень – від +4°C до +8°C, найтепліше буде у Криму.

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