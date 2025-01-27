С началом полномасштабной войны в Украине российские пропагандисты стали неотъемлемой частью не только медиапространства, но и боевых действий.

Они не только освещают события на фронте , но и часто непосредственно участвуют в конфликтах: заряжают «Град» или пытаются перехватить дрон с помощью РЭБ .

Первая гибель среди известных пропагандистов произошла уже в марте 2022 года – это был сотрудник прессслужбы Минобороны России Владимир Иванов. О его смерти не было много деталей. В июне того же года в боях под Гостомелем погиб начальник отдела пропаганды Росгвардии Сергей Постнов, а в октябре в Авдеевке, Донецкой области, погиб еще один пропагандист, Алексей Ильяшевич, участвовавший в боевых действиях на стороне «народной милиции ДНР».

В ноябре 2022 года был убит кремлевский пропагандист Олег Клоков, работавший для таких каналов, как Первый канал, Москва 24 и Russia Today. Его автомобиль, угнанный у журналистов украинского телеканала «Общественное.Херсон», стал мишенью для удара по Антоновскому мосту.

Значительное количество жертв среди пропагандистов нанесли беспилотники и удары по позициям оккупантов. Так, в июле 2023 года погиб Ростислав Журавлев, военкор «РИА Новости», который был активным участником российской агрессии с 2014 года, а в ноябре того же года на оккупированной территории Запорожской области был убит Борис Максудов, работавший на канале «Россия 24» . Не обошлось без жертв и среди пропагандистов в тылу. Известный Z-блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), участвовавший в действиях незаконных вооруженных формирований ДНР и ЛНР, погиб в апреле 2023 года от взрыва в кафе Санкт-Петербурга.

В декабре 2023 года в Подмосковье застрелили бывшего народного депутата Украины, а ныне российского пропагандиста Илью Киву. По данным СМИ, его ликвидацию приписывают украинской спецслужбе.

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