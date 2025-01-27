Украина и Великобритания подписали очень широкое соглашение в которое входит от гарантий безопасности до торгового сотрудничества.

Главным аспектом этого соглашения является финансовая поддержка, которая, по словам британских чиновников, продлится до 2030 года и больше, в зависимости от потребностей Украины.

Как отмечает обозреватель Марк Галеотти для The Spectator, согласно соглашению сейчас ведутся переговоры о передаче части подготовки украинских войск в Великобритании обратно в Киев, однако это точно не касается военных баз. обсуждение деталей на высшем уровне показало, что конкретные сроки или точные условия помощи не были определены.

"Это очень широкое соглашение, охватывающее все - от гарантий безопасности до торгового сотрудничества. Создается впечатление, что разработчики решили вложить в нее все", - пишет обозреватель.

Одним из самых больших противоречий является отсутствие четких шагов по членству Украины в НАТО, хотя Великобритания продолжает поддерживать этот процесс. Но, по мнению экспертов, большее значение имеет сам факт подписания соглашения, чем его конкретные пункты. Для Украины это сигнал, что западные страны, даже при переменах в американской политике, будут продолжать поддержку.

Соглашение также является стратегическим шагом для Великобритании в контексте будущих экономических и торговых отношений с Украиной. Хотя сейчас Украина занимает лишь 67 место среди крупнейших экспортных рынков Великобритании, "но если она выживет как государство и будет правильно управляться — а мы должны признать, что это два серьезных "если", — то она сможет процветать и после войны", отмечает обозреватель.

Источник: spectator .

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