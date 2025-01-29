Сотрудничество между Северной Кореей и Россией основывается на выгодах для КНДР, включающих технологии, валюту и продовольствие.

Об этом в эфире Киев24 отметил военный аналитик Денис Попович. Он считает, что Ким Чен Ын откажется от дружбы с РФ только если США смогут "перебить" выгоды, которые сейчас получает Северная Корея от сотрудничества с Кремлем.

"Когда мы задаем вопрос, сможет ли, параллельный вопрос – а чем? Что у него такое есть? Сейчас сотрудничество между КНДР и РФ происходит за счет того, что КНДР предоставляет товар. В широком смысле люди – это тоже товар, проплачиваемый товар; патроны , которые Северная Корея предоставляет вместе с другими образцами вооружения и боеприпасами взамен на технологии, на продовольствие, на валюту. предложить что-нибудь достойное для Ким Чен Ина, чтобы он мог покинуть сотрудничество с РФ и сотрудничать с США? Что может предложить Трамп, чтобы перебить предложения Путина? – добавил Попович.

Поскольку Дональд Трамп хочет восстановить связи с Ким Чен Ином, ему придется найти веские аргументы, чтобы КНДР перестали работать с РФ. Эксперт отмечает, что США не могут себе позволить передавать технологии, учитывая наличие союзников, таких как Япония и Южная Корея, которые выступать против этого Также эксперт сомневается, будут ли для КНДР ослабления санкций достаточным. мотивом для смены курса, ведь они не мешали стране развивать свои вооруженные силы и ядерную программу.

"Не знаю, насколько они могут согласиться на снятие санкций для того, чтобы отказаться от предложений Путина. Мы всего не знаем, но перебить можно лишь тем, что больше заинтересует Ина", - подытожил Попович.

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