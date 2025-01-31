Китай продолжает активно влиять на Европу, реализуя стратегию, предполагающую использование гибридных методов для ослабления стабильности в регионе и ослабления связей между Европой и США.

КНР пытается проникнуть в разные сферы европейской жизни, в частности в экономику и политику , чтобы уменьшить американское влияние на континент.

Об этом для военно-аналитического издания "1945", пишет бывший аналитик Пентагона Рубен Джонсон. Он отмечает, что одним из основных инструментов Китая является "стратегия трех войн", описанная экспертом Женевского центра политики безопасности Джеймс Фанелл. Это набор трех взаимосвязанных способов гибридной злости, включающих информационную войну, психологические операции и юридическую войну. Цель этой стратегии - "победить без борьбы", или, в случае реального конфликта, одержать прямую победу.

Фанелл отмечает, что наглые действия Китая остаются безнаказанными, что позволяет Пекину продолжать свои агрессивные шаги без серьезных последствий. Одним из наиболее очевидных примеров такой агрессии стало умышленное повреждение 77-километрового газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию, в октябре 2023 года. Китайцы, виновные в инциденте, отрицали свою вину почти год, утверждая, что это был просто "несчастный случай" из-за шторма. Однако, по мнению экспертов, данный инцидент был частью более широкой стратегии подрыва безопасности Европы.

Это гибридное нападение на малые страны НАТО, по словам аналитиков, является способом продемонстрировать свое могущество перед теми странами, которые не могут дать адекватного ответа из-за ограниченного экономического и военного потенциала. Пекину чувствовать себя свободно в своих действиях.

"Вот и есть. Бизнес важнее демократии, верховенства права, отстаивания прав человека и т.д. Не удивительно, что китайцы считают, что могут делать в Европе все, что им вздумается. Не удивительно, что россияне думали, что им удастся вторгнуться в Украину" , – подытожил ситуацию Джеймс Фанелл.

Источник: 19fortyfive .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы