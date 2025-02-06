Об этом он рассказал в программе «Личное с Сергеем Дойко».

«Конечно, сегодня каждому учителю стоит двигаться нога в ногу с учеником, с происходящим образовательным процессом, ну и конечно с цифровым процессом, с цифровым развитием, которое происходит в Украине и в мире в целом. Стоит, конечно, искусственный интеллект постепенно вводить в учебный процесс, чтобы не перенасытить его», - отмечает Юрий Захарчук.

Сегодняшний учитель, констатирует он, отличается от того, какой был 20 лет назад, тогда были только доска, мел, конспект урока, учебник и все, хотя это имело свой неповторимый шарм, и эти элементы никуда не исчезли, но сейчас инструментарий все равно гораздо шире, в том числе и благодаря искусственному интеллекту.

По словам гостя программы, это и разнообразные игровые платформы с элементами искусственного интеллекта, это и определенная дополненная реальность, это и разработка оживающих картинок, но все это постепенно, иначе учебный процесс будет слишком перенасыщен. Кроме того, добавляет он, искусственный интеллект можно использовать, например, для проверки фейков.

«То есть таким образом сам искусственный интеллект является помощником для учителя. Ну, и, опять же, для того, чтобы учитель развивался, мне кажется, сейчас каждому стоит овладеть новыми приложениями, которые предусматривают и включают в себя элементы искусственного интеллекта», - констатирует Юрий Захарчук.

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