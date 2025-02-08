Венгрия сталкивается с экономическими трудностями, которые могут подвергнуть сомнению шансы Виктора Орбана на выигрыш в выборах 2026 года.

Виктор Орбан может быть переизбран на должность премьер-министра на следующих парламентских выборах.

Как сообщает Reuters, основной проблемой для Будапешта является высокая инфляция, которая стала ощутимой для каждого гражданина страны. Венгры не видели столь значительного снижения уровня жизни со времени прихода к власти партии "Фидес" в 2010 году.

Повышение инфляции, особенно в 2022-2023 годах, явилось следствием ряда факторов, включая российское вторжение в Украину и связанные с ним экономические потрясения в Европе. Однако часть проблем Орбан создал и сам. Перед парламентскими выборами 2022 года он потратил 5,35 миллиарда долларов на государственные выплаты населению, что только усугубило инфляционные процессы.

Европейская комиссия прогнозирует, что рост венгерской экономики в 2025 году составит всего 1,8%, что является самым низким показателем за 15-летнее правление Орбана. Эти трудности могут иметь серьезные последствия для популярности правительства, подтверждающие последние опросы. В частности, новая правоцентристская партия Тиса под руководством Петера Мадьяра уже опережает Фидес на некоторых участках политического спектра.

Несмотря на эти проблемы, Орбан не собирается сдавать позиции. Как пишет Bloomberg, он уже планирует вернуться к практике опосредованного подкупа избирателей, пытаясь получить их поддержку через субсидии. В частности, планируется выдать пенсионерам в сельской местности по 3 миллиона форинтов (около 7700 долларов) для ремонта их домов. Однако экономические проблемы могут быть слишком серьезными для таких мер.

Источник: reuters .

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