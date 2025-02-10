В Европе радикально правые политические силы стремительно набирают популярность, в частности, такие процессы прослеживаются во Франции и Германии.

Французская партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен становится все более влиятельной, получая значительную поддержку среди избирателей.

Партия не только претендует на более высокие должности в правительстве, но и активно манипулирует политической ситуацией, влияя на государственные решения. Эксперты предупреждают: если в будущем произойдет так, что Марин Ле Пен, ранее называвшая Путина «патриотом» и оплотом традиционных ценностей, станет президентом Франции, это может поставит под угрозу поддержку Украины. В настоящее время кроме дипломатической поддержки правительство Франции поставляет Киеву оружие, самолеты Mirage, ракеты SCALP, гаубицы Caesar.

Поддержка ультраправых также ощущается в Германии, где партия "Альтернатива для Германии" (AfD) постоянно набирает популярность, что особенно заметно накануне досрочных выборов в феврале. Партия, которая с начала своей деятельности фокусировалась на евроскептицизме, активно пропагандирует антииммиграционные и националистические лозунги. В 2024 году она добилась исторического успеха, а лидер партии, Алис Вайдель, заявила, что ее партия может стать частью будущего правительства Германии.

«Технический предприниматель Илон Маск называет AfD „последней искрой надежды“ для Германии и показывает на инаугурации Дональда Трампа жест, очень похожий на салют Гитлера. Это свидетельствует о смещении вправо в западном мире. Давно либеральная демократия не подвергалась таким нападениям как изнутри, так и извне, как сейчас», - отметил влиятельный немецкий еженедельник Spiegel.

Напомним, что AfD известна своей антиукраинской позицией. С началом полномасштабного вторжения России в Украину партия критиковала правительство Шольца за помощь Киеву, выступала против НАТО и расширение ЕС, призвала снять с России санкции и бойкотировала выступления и визиты украинских политиков.

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