Опрос, проведенный в Европе, показал, что не все страны-члены Евросоюза настроены на поддержку Украины и ее победу в войне с РФ.

17% граждан Словакии желают, чтобы Россия победила в войне с Украиной.

Как пишет Euractiv, об этом свидетельствует опрос, проведенный Центральноевропейской обсерваторией цифровых медиа (CEDMO). Это значительно больший процент, чем в других странах, таких как Польша и Чехия, где только 4% и 7% соответственно поддерживают страну-агрессора.

Согласно опросу треть населения Словакии поддерживает идею временного перемирия без победителя, а другая часть хочет, чтобы победила Украина.

"Данные CEDMO показывают, что желание победы России сильнее среди людей в Словакии в возрасте 65 лет и старше – 24%. С другой стороны, более половины словаков в возрасте 16-24 лет желают победы Украине", – говорится в статье.

Эксперты связывают такую ​​поддержку России в Словакии с влиянием дезинформации, активно распространяющейся в стране. В частности, некоторые политики неоднократно заявляли, что западные санкции против РФ не работают, а Украина прекратила поставки газа в Словакию, что повлекло за собой резкий рост цен на энергоносители. Кроме того, среди словаков распространялись видео, где искусственный интеллект изобразил пьяного президента Украины, а также нарративы о фашистской сущности украинского государства, якобы репрессирующих русскоязычных граждан.

Источник: euractiv .

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