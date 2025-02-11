Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против размещения миротворцев на территории Украины и сказал, что разговоры об этом неуместны.

Отправка миротворцев в Украину будет означать, что Европа сомневается в возвращении оккупированных Россией территорий.

Об этом в интервью немецкому изданию RND рассказал германский канцлер Олаф Шольц. высказал свою позицию относительно идеи миротворческой миссии в Украине.

"Я считаю, что такие дискуссии неуместны и преждевременны. Ведь предполагается, что Украина не получит часть своей территории обратно от России. Я очень серьезно говорю, что ничего не должно решаться через головы украинцев. Сначала нам нужно прекращение конфликта и реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, как могут выглядеть будущие гарантии безопасности для Украины".

Шольц также отметил, что даже после завершения войны Украина не сможет удерживать свою армию только за счет собственных ресурсов. Поэтому она потребует поддержки международных партнеров в финансировании своей обороноспособности.

Напомним, что идея миротворцев в Украине ранее была озвучена президентом Франции Эммануэлем Макроном, считавшим, что их размещение может стать сдерживающим фактором против дальнейшей российской агрессии. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, подобная инициатива не сможет стать единственной гарантией безопасности для страны.

Источник: rnd .

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