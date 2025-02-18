Мир входит в эпоху неоимпериализма, где амбиции лидеров США, россии и Китая бросают глобальную политику в новую фазу, где национальные интересы переплетаются с экспансионистскими стремлениями.

Во время своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал, что Америка "опять будет считать себя растущей нацией – увеличивающей наше богатство, расширяющей нашу территорию" , сообщает Politeka.net.

Как отмечает Financial Times, сегодня эти слова уже не кажутся пустыми обещаниями. Трамп неоднократно упоминал о своих амбициях по захвату территорий других стран. В частности, он заявлял, что США "получат Гренландию", а также высказывал идеи о "возвращении" Панамского канала и интеграции Канады в США. Еще недавно американский лидер заговорил и о Газе. Эти заявления пугают даже сторонников Трампа, но они также свидетельствуют о глобальной тенденции территориальной экспансии, охватившей не только США, но и Россию и Китай, пишет Politeka.

Путин, в свою очередь, продолжает подчеркивать "русский мир" и национальную безопасность, оправдывая агрессию против Украины. Для него Украина не является независимым государством, а частью российского мира. Си Цзиньпин также делает территориальную экспансию ключевой целью, в частности подчеркивая важность Тайваня для национальной судьбы Китая.

"Поскольку США, Россию и Китай возглавляют люди с экспансионистскими амбициями, последствия для нынешней международной системы являются мрачными. Возможно, мир переходит от эпохи, когда небольшие страны могли претендовать на защиту международного права, к эпохе, в которой, по словам Фукидида (древнегреческий историк, – ред.), "сильные делают то, что могут, а слабые страдают от того, что должны", – говорится в статье.

Если эта тенденция продолжится, мы можем стать свидетелями нестабильного распределения сфер влияния, где США, Россия и Китай будут сосредоточены на своих соответствующих территориях – на западе, востоке Европы и Восточной Азии.

Источник: ft .

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