США планирует продолжать поставку оружия для Киева без значительных затрат собственных ресурсов, пишет Politeka.net .
Как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, такой шаг даст украинским лидерам уверенность в том, что поставки оружия не будут заблокированы, даже в случае дальнейшего российского наступления. Европейские страны уже покупали американское вооружение для Украины при администрации Джо Байдена, и теперь этот процесс планируется расширить, пишет Politeka.net .
Во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на этой неделе, американские чиновники, в частности спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, обсудят с европейскими партнерами возможные закупки оружия , пише Politeka.net.
По словам собеседников Reuters, это лишь один из вариантов, позволяющий продлить поставки американского оружия в Украину без значительных затрат США.
Несмотря на то, что Кит Келлог отказался подтвердить эти планы, он отметил, что Соединенные Штаты всегда заинтересованы в продаже своего оружия:
"США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику. Существует много вариантов. Сейчас все в игре. Не обязательно, что в ближайшие 24 часа что-нибудь изменится".
Как отмечают источники, администрация Трампа собирается вернуть миллиарды, потратившие США на войну в Украине, поэтому Европа должна делать больше для помощи Киеву.
Источник: reuters .
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