Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall сделал резкие заявления по поводу ситуации с оборонными расходами Европы и ее места в международных переговорах по войне в Украине.

Через десятилетия недостаточных инвестиций в собственную оборону европейские страны оказались в стороне от важных переговоров по поводу будущего Украины, сообщает Politeka.net.

Как пишет Financial Times, Паппергер подчеркнул, что Европа самостоятельно позволила себя «отодвинуть» в процессе мирных переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами как с детьми», - пояснил он.

По его словам, европейцы за последние три десятилетия остановились на 1% расходов на оборону от ВВП, что привело к их исключению из важных переговоров между США и Россией. Паппергер сравнил ситуацию с детьми, которые остаются за отдельным столом, пока взрослые ведут переговоры, сообщает Политека.

Официальные данные подтверждают, что с 2021 по 2024 год расходы на оборону в Европейском Союзе выросли на 30%, достигнув 326 миллиардов евро, или 1,9% ВВП. Несмотря на это Паппергер отмечает, что Европа все еще отстает в обеспечении собственной безопасности по сравнению с другими мировыми игроками.

Эти заявления прозвучали на фоне возможного старта мирных переговоров, инициированных Трампом, в которых европейцы и Украина не будут участвовать. Паппергер не верит, что переговоры Трампа с Путиным приведут к реальному прекращению войны, подчеркивая, что даже после потенциального завершения боевых действий Европе и дальше нужно будет активно инвестировать в оборону. Что касается ситуации в Германии, Паппергер выразил надежду, что после предстоящих парламентских выборов новое правительство смягчит бюджетные ограничения и увеличит расходы на оборону, несмотря на официальную позицию лидера гонки Фридриха Мерца.

Источник: ft .

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