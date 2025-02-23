Введение Соединенными Штатами Америки пошлины на сталь могут привести к значительным экономическим потерям для Украины.

Украина потеряет до 2,4 миллиарда гривен из-за уменьшения доходов от сталелитейной отрасли, что может иметь серьезные последствия для бюджета страны, сообщает Politeka.net .

Как пишет The Independent, украинская сталелитейная отрасль попала под удар американских торговых ограничений, введенных Дональдом Трампом. Недавно США объявили о введении 25% пошлины на импортную сталь и алюминий, что создает новые трудности для украинских предприятий, в частности, для "Запорожстали", одного из крупнейших металлургических комбинатов страны, который, несмотря на военные действия, продолжает работать.

Трамп обосновал введение новых тарифов тем, что это позволит "выровнять условия игры" и сделает американские предприятия более конкурентоспособными на мировом рынке. Однако для Украины это решение стало серьезным вызовом, поскольку сталелитейная отрасль уже переживает кризис, связанный с войной и экономическими трудностями, сообщает Политека.

Из-за ввода пошлин страна может потерять 2,4 миллиарда гривен доходов от экспорта стали, а украинское правительство — около 1 миллиарда гривен налоговых поступлений ежегодно. Наибольший вклад в налоговые поступления делает группа "Метинвест", которая обеспечивает 61% всех налогов от металлургической отрасли. Однако, с учетом новых тарифов возможно снижение производства или даже закрытие некоторых предприятий, что будет означать потери для украинской экономики.

Источник: independent .

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