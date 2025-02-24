Три года назад в 3:40 первая колонна российских танков вошла в Луганскую область, а страна пережила первые удары ракет, сообщает Politeka.net.

За эти годы войны Украина нанесла большие потери для РФ. С 24 февраля 2022 по 24 февраля 2025 года, общие боевые потери российских войск в Украине составляют около 868 тысяч 230 человек.

Украинские Силы обороны уничтожили более 10 тысяч российских танков, более 21 тысячи боевых бронированных машин, а также значительное количество артиллерийских систем, самолетов и вертолетов. ВСУ также сбили 26 645 БПЛА и более 3 тысяч ракет, сообщает Политека.

В августе 2024 года украинские войска приступили к операции в Курской области России. В тот момент в регионе находилось около 11 тысяч российских военных. В общей сложности, по данным Главнокомандующего ВСУ, в Курской операции было ликвидировано 20 тысяч российских солдат.

С точки зрения территориальных изменений Россия оккупировала почти 99% Луганской области, 66% Донецкой, а также значительные части Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, по данным Президента Украины Владимира Зеленского, в результате агрессии России погибли более 46 тысяч украинских военных, десятки тысяч ранены, а также пропали без вести. Кроме того, более 599 детей погибли, а более 1,7 тысяч получили различные ранения.

По состоянию на ноябрь 2024 года, по данным уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия депортировала около 19,5 тысяч украинских детей, Украине пока удалось вернуть более тысячи из них.

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