Трамп не слишком заботится о судьбах ЕС, поэтому Европе придется быстро создавать свой независимый оборонный потенциал, сообщает Politeka.net.

Как пишет Reuters, такое заявление сделал Фридрих Мерц, новоизбранный канцлер Германии от Христианско-демократического союза. По его мнению, недавние высказывания Трампа, что Европа должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, создают серьезную угрозу существованию нынешней архитектуры международной безопасности.

Мерц отметил, что после резких заявлений администрации Трампа, даже инициировавшей переговоры с Россией по прекращению войны в Украине без участия Европы, союзники США в Европе должны понять, что больше нельзя полагаться на Вашингтон, сообщает Политека.

"Стает ясно, что это правительство не слишком заботится о судьбе Европы", - заявил он.

Фридрих Мерц также отметил, что планируемый на июнь саммит НАТО может стать критическим моментом для будущего Альянса. По его словам, возможность того, что Трамп может не соблюдать обязательства НАТО, заставит Европу переосмыслить свою оборонную политику и снизить зависимость от США.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп также отреагировал на заявления Мерца, отметив, что это является признаком начала новой эры для Европы.

Источник: reuters.

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