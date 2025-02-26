Франция и Великобритания готовы взять на себя основные обязательства по обеспечению послевоенного мира для Украины , но надеются на поддержку США, сообщает Politeka.net.

Как пишет Financial Times, Макрон приветствовал последние изменения в позиции Трампа относительно войны в Украине, однако напомнил, что совместная поддержка со стороны США критически важна для любой миротворческой миссии.

Французский лидер вел переговоры, чтобы донести до Трампа идею о необходимости поддержки европейских военных сил, но не добился обязательств со стороны Вашингтона по их развертыванию после завершения боевых действий, сообщает Политека.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который 27 февраля посетит Вашингтон, стремится добиться конкретных гарантий безопасности для Украины, среди которых возможно развертывание миротворческих сил при поддержке США. Однако со стороны Европы пока не достигнуто единого решения по типу этих сил.

Франция и Великобритания готовы взять на себя главную ответственность за гарантии безопасности, но в таком случае все еще необходима поддержка США в оказании разведывательной и логистической помощи.

Чиновники из Франции подчеркивают, что пока нет конкретного соглашения о том, как именно США могут поддержать Украину, однако Трамп не выступает категорически против предоставления гарантий. Европейские дипломаты признают, что Макрон достиг определенного прогресса при разговоре с Трампом, однако есть опасения, что французский президент может переоценить способность президента США поддержать этот план.

Источник: ft .

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