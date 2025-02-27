Несмотря на амбиции, у европейских стран нет достаточных возможностей для самостоятельной защиты Украины, считают аналитики.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют привлечь Соединенные Штаты в свою стратегию по защите Украины , сообщает Politeka.net.

Однако, по словам аналитика The Telegraph Дэниела ДеПетриса, даже с обещаниями увеличить расходы на оборону, способность Европы решить украинский вопрос самостоятельно вызывает большие сомнения.

С начала войны европейские страны уже выделили почти 62 миллиарда евро на вооружение украинских военных. Однако, по словам ДеПетриса, задача размещения войск в Украине и обеспечение ее обороны станет гораздо масштабнее и значительно дороже, сообщает Политека.

Ключевым элементом для эффективной защиты Украины является поддержка со стороны США, в частности, в воздухе, разведке и противовоздушной обороне. Однако администрация Трампа, вероятно, не готова взять на себя эти обязательства.

"Уберите США с уравнения, и европейские силы поддержки в Украине рискуют стать почти опасно проблематичными... Союзники Вашингтона по НАТО в Европе по-прежнему очень зависят от США, включая, помимо прочего, с возможностями нанесения ударов большой дальности, командованием и управлением, а также спутниковой связью, а также доза. должном уровне", - пишет эксперт.

Важным аспектом также являются кадровые проблемы. В Европе насчитывается около полутора миллионов военнослужащих, но распределение этих сил среди различных задач в рамках НАТО может усложнить их вовлечение в украинский конфликт.

Источник: telegraph.

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